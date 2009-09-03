Китай вкладывает в МВФ 50 млрд долл.

Китай подписал соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) о покупке дебютных облигаций фонда на сумму до 50 млрд долл., передает "Синьхуа". Соответствующие договоренности скрепили своими подписями в Вашингтоне директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан и заместитель управляющего Народного банка Китая И Ган.

По условиям соглашения, китайский центробанк вложит в бонды МВФ до 32 млрд SDR (специальных прав заимствования), то есть около 50 млрд долл.

МВФ утвердил план размещения своих облигаций среди правительств 1 июля с.г., напоминает РосБизнесКонсалтинг. Это беспрецедентный шаг со стороны фонда, направленный на укрепление его финансовых ресурсов в условиях глобальной рецессии. Китай стал первым покупателем бондов МВФ. Ранее о намерении приобрести такие же облигации заявляли власти России, Бразилии, Индии и Японии, в частности, РФ заинтересована в покупке облигаций фонда на сумму 10 млрд долл.