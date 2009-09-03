Венецианский фестиваль: кино ниже элитарного, выше массового

2 сентября открылся 66-й Международный Венецианский кинофестиваль. Главный приз кинофорума - Золотой лев. Продлится фестиваль до 12 сентября.

Как сообщает “Немецкая волна”, нынешний Венецианский кинофестиваль пытается избавиться от клише «элитарности», но и не опуститься до уровня массового кино. «Наконец это будет такой фестиваль, какого я всегда хотел», сказал художественный директор Венецианского кинофорума Марко МЮЛЛЕР.

Открылся кинофестиваль в среду сицилийской семейной сагой «Baaria – La porta del vento» итальянского режиссера Джузеппе ТОРНАТОРЕ. В ленте зритель увидит таких звезд из Италии, как Микеле ПЛАЧИДО и Монику БЕЛУЧЧИ. Сам режиссер описал свой фильм, как «комедию, в которой есть большая любовь, много меланхолии и настоящих героев».

В целом программа кинофестиваля охватывает в этом году свыше 70 мировых премьер из более чем 30 стран. В канун кинофорума специалисты замечали, что следует ждать настоящего соревнования между Старым и Новым светом: США представляют в Венеции шесть из 24 конкурсных лент, а такие традиционные европейские кино-форпосты, как Франция и Италия – по четыре.

Какая лента в конечном итоге получит почетного Золотого льва, будет решать жюри. В нем шесть членов, а председатель в этом году - известный тайваньский режиссер Енг ЛИ. Ему самому удавалось уже дважды получать в борьбе главный трофей Международного Венецианского кинофестиваля.