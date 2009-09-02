Объявлено о крупнейшем банкротстве в истории Германии

Немецкий суд постановил начать процедуру банкротства второго по величине в Германии ритейлера Arcandor, передает Deutsche Welle. Объявленное банкротство - одно из самых масштабных в истории страны.

Банкротство будет объявлено в отношении 21 предприятия холдинга, в том числе к самому холдингу Arcandor AG, сети универмагов Karstadt, предприятиям посылочной торговли Quelle GmbH, Primondo GmbH.

В то же время, согласно заявлению компании, процедура не затронет туроператора Thomas Cook, в котором Arcandor принадлежит мажоритарный пакет акций.

Концерн Arcandor заявил о своем банкротстве 9 июня 2009 г. после того, как ему не удалось добиться рефинансирования задолженности в 650 млн евро. В июле из компании уволился внешний управляющий Хорст Пипенберг.

Руководство концерна пыталось найти покупателя на свои активы, либо привлечь инвестора. Таким инвестором отказалось стать правительство Германии, отклонившее заявку компании на предоставление кредита в размере 437 млн евро.

Концерн Arcandor AG (прежнее название KarstadtQuelle AG) управляет второй по величине в Германии сетью розничных магазинов, а также занимается туризмом и почтовыми перевозками. Количество сотрудников компании в Германии составляет около 50 тыс. человек.