Мировые цены на нефть снова понизились

Цены на нефть на мировых рынках 1 сентября понизились на фоне беспокойства инвесторов за состояние финансового сектора США, сообщает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость фьючерсов с поставкой в октябре на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 1,91 долл. - до 68,05 долл. за баррель.

Цена фьючерсов с поставкой в октябре на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 1,92 долл. - до 67,73 долл. за баррель.