«Газпром» увеличит транзит газа через Украину

1 сентября «Газпром» увеличит транспортировку газа через Украину из-за проведения комплекса планово-профилактических и ремонтных работ (ППР) на газопроводе «Ямал - Европа».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома».

«1 сентября в 16.00 по московскому времени начнется проведение комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на газопроводе «Ямал - Европа». Работы будут проводиться синхронно на территориях России, Польши и Германии. В связи с этим по газопроводу временно, на срок до 30 часов, будет приостановлена транспортировка природного газа. Проведение ППР было предусмотрено заранее и согласовано со всеми заинтересованными сторонами в декабре 2008 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подача газа потребителям будет осуществляться за счет увеличения объемов его транспортировки через территорию Украины.

*** Газопровод «Ямал - Европа» - российский магистральный экспортный газопровод, который соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с конечными потребителями в Западной Европе. Проходит через территорию Беларуси и Польши.