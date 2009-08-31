В Дагестане убит координатор Аль-Каиды

В Дагестане в селении Муцалаул Хасавюртовского района в ходе спецоперации были ликвидированы двое боевиков, один из них иностранец. Его личность уже установлена - это гражданин Алжира, известный в среде боевиков под кличкой "доктор Мухаммад". По оперативным данным, он был координатором дагестанской ячейки "Аль-Каиды".

Спецоперация в Хасавюртовском районе Дагестана завершена без потерь среди сотрудников МВД и ФСБ.

Однако в этот же день около 23:00 в Махачкале в собственном доме был расстрелян сотрудник ОМОНа. Преступники постучались в дверь квартиры и попросили его жену, открывшую дверь, вызвать мужа для разговора. Когда милиционер вышел в прихожую, в него было произведено пять выстрелов в упор. Сотрудник ОМОН скончался на месте, сообщает телеканал "Вести".