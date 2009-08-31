Прокуратура не согласилась отдать охотникам заповедник

Прокуратура Херсонской области опротестовала решение Краснознаменского сельского совета (Голопристанский район) об отведении в долгосрочное пользование районному обществу охотников и рыбаков «Голопристанская чайка» 5090 га земель.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь прокурора Херсонской области Федор САМОЙЛЕНКО.

Согласно сообщению, протест был вынесен из-за того, что большая часть выделенного участка (4,7 тыс. га) непосредственно входит в состав Черноморского биосферного заповедника, 390 га – является так называемой охранной зоной заповедника.

Также сообщается, что охота на территории заповедника запрещается на основании ст.ст. 16, 18 закона «О природно-заповедном фонде Украины», ст. 20 закона «Об охотничьем хозяйстве и охоте», а также Положением о Черноморском биосферном заповеднике.

Прокурорский протест передан на рассмотрение Краснознаменского сельсовета.