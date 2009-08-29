"Донбасс Арена" - подарок всей Украине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что новый стадион в Донецке “Донбасс Арена” – это яркий пример вклада бизнеса в развитие спорта и назвал его подарком всей Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на открытии стадиона.

“Донбасс Арена” – это подарок всей Украине”, - отметил В.ЮЩЕНКО и прибавил, что рад быть сегодня “на знаковом событии не только для Донецка, но и всей Украины”.

Президент напомнил о победе ФК “Шахтер” в кубке УЕФА, об уверенной победе юношеской сборной Украины по футболу на Евро-2009, недавно состоявшемся в Донецке и Мариуполе. В связи с этим он отметил важный вклад нового стадиона для пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.

В.ЮЩЕНКО поблагодарил президента ФС “Шахтер” Рината АХМЕТОВА за новый стадион и призывал брать пример с Донецка.

“Убежден, что на этом стадионе Украина будет добывать великие победы”, - отметил Глава государства.

Р.АХМЕТОВ со своей стороны сообщил, что идея построить самый лучший стадион для болельщиков Донецка появилась 10 лет назад и сегодня она наконец полностью реализовалась. Обращаясь к собравшимся на церемонии открытия жителям Донецка, он сказал: “Донбасс Арена” построена благодаря вам и для вас”.

Как сообщал УНИАН, на торжествах присутствуют В.ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и ряд отечественных и зарубежных политиков, а также спортивных деятелей.

“Донбасс-Арена” - первый стадион в восточной Европе, спроектированный и построенный в соответствии со стандартами УЕФА для категории “элит” (5 звезд). На стадионе внедрены наиболее современные IT-технологии, которые создают высокий уровень комфорта и сервиса для всех категорий посетителей. В частности, в чаше стадиона есть 3 ресторана, 4 бара, десяток фаст-фудов, фитнесс-центр, музей и фирменный магазин ФК “Шахтер”. Арена вмещает 50 тыс. зрителей, зрительские трибуны закрыты крышей.

Общая стоимость проекта стадиона и расположенного вокруг него парка составляет 400 млн. дол. США.