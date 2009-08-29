Техосмотр можно пройти только до Нового года
Очереди опять неизбежны?
Кабмин сократил на полгода срок окончания техосмотра для автомобилей нечетных годов выпуска.
Техосмотр нужно пройти до 15 декабря 2009 года, сообщает "Сегодня" со ссылкой на руководителя пресс-службы департамента ГАИ Нину Хмелевскую.
Во избежание очередей снова разрешено проводить ТО тем пунктам техконтроля ГАИ, которые были закрыты в связи с их недостаточной техоснащенностью, разъяснила Хмелевская.
Как известно, в 2008 году МВД запланировало создать сеть частных сертифицированных СТО, на которых владельцы авто могли бы не только проверить техсостояние, но и при необходимости устранить неполадки.
В ГАИ такой возможности не было, и если инспектор делал вывод, что машина неисправна, водителю приходилось снова ехать на СТО либо давать взятку гаишнику.
Частные СТО сосредоточились в Киеве и облцентрах. Многим автовладельцам из сел приходилось ехать в облцентры, поскольку в их районной ГАИ ТО проводить запретили.
Чтобы исправить ситуацию, МВД продлило на полгода (до 1 июля 2010 года) срок ТО для машин нечетного года выпуска. Однако перенос срока ни к чему не привел - техстанций в глубинке не добавилось.
В итоге пришлось вернуться к старой схеме, дав указание возобновить работу пунктов техконтроля ГАИ до 8 сентября, заодно отменили и перенос сроков ТО.
Кто продолжит ездить после этой даты - штраф 340-425 грн. По данным ГАИ, пока прошли ТО лишь 32% из тех, кто должен это сделать - значит, опять неизбежны очереди.