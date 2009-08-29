В Виннице хотят у должников за ЖКУ отбирать загранпаспорта

В Виннице будут изымать загранпаспорта у жителей города, имеющих долги за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника отдела Государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Винницкой области Евгений СУХОСТАВСКИЙ.

По его словам, на сегодня в ОВИР поступили 40 постановлений суда и более чем 50 писем-обращений от ДВД относительно злостных неплательщиков. «Таких должников мы вносим в базу данных. Согласно законодательству мы можем им временно не выдавать или изымать загранпаспорта до полной ликвидации задолженности», - разъяснил начальник отдела гражданства, миграции и регистрации физических лиц Винницкого городского управления ГУ МВД Украины в Винницкой области Андрей СИНЮШКО.

Е.СУХОСТАВСКИЙ также рассказал, что на протяжении текущего года в ДВД поступили 1092 исполнительных документа о взыскании задолженности за коммунальные услуги согласно судебным решениям.

«К обязанностям работников ДВД входит не просто проверка материального состояния должников и арест имущества, в первую очередь мы руководствуемся индивидуальным подходом к каждому исполнительному делу. Когда дело доходит до ареста имущества - большинство зажиточных винничан платят долги в тот же день», - отметил заместитель начальника отдела Государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Винницкой области.

Он рассказал, что помогают работникам Государственной исполнительной службы участковые инспекторы, ведь часто государственных исполнителей неплательщики встречают бранью, а иногда и угрозами о применении огнестрельного оружия.

«Пообщаться с винничанами, которые живут в частных усадьбах тоже не просто, особенно когда за высоким забором исполнителей встречает еще и сторожевой пес хозяев. В таком случае к делу привлекают кинологов», - сообщил Е.СУХОСТАВСКИЙ.

По его данным, на сегодняшний день наложен арест на 95 домовладений должников. «Остаются проблемными неплательщики, квартиры которых неприватизированы. Один из таких винничан задолжал больше 31 тысячи гривен», - добавил Е.СУХОСТАВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в Виннице на протяжении июля государственными исполнителями наложен арест на 46 автомобилей должников за жилищно-коммунальные услуги.