Завтра дожди напомнят о себе половине Украины

30 августа на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. В западных областях пройдут дожди, грозы, ночью сильные ливни, местами град, шквалы 19-24 м/с; днем в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях небольшие дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, в южной части местами до 20°, днем в западных и северных областях 20-25°, на остальной территории 27-32°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 10-15°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

В Киевской области переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем возможен небольшой дождь, местами гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 12-17°, днем 20-25; в Киеве ночью 15-17°, днем 22-24°.

29 августа температура воды в Черном и Азовском морях 21-23°, в Днепре возле Киева 20°.