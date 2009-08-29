В Киеве прошел чемпионат по рыбной ловле среди инвалидов

Киеве состоялся второй открытый чемпионат «Остров надежды» по спортивной рыбной ловле поплавочной удочкой с берега среди людей с ограниченными возможностями.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в акватории Днепра, на Жуковом острове в Киеве прошел второй открытый чемпионат по рыбной ловле среди людей с ограниченными возможностями.

По замыслу организаторов, которыми выступили предприятие «Вилчер» всеукраинской организации «Союз организаций инвалидов Украины» и Федерация рыболовного спорта Украины, эти соревнования должны стать ежегодным чемпионатом рыбаков, посвященным принятию Закона Украины «О реабилитации инвалидов в Украине».

«Целью соревнований является возвращение людей, которые по различным причинам потеряли определенные физические возможности, к полноценной жизни, их физическая реабилитация и психологическая адаптация, а также популяризация спортивной рыбалки как здорового образа жизни и гармоничного развития человека», - сказал организатор соревнований, директор предприятия «Вилчер» всеукраинской организации «Союз организаций инвалидов Украины» Александр ПУСТОВОЙТ. Он также отметил, что подобные мероприятия должны привлечь внимание общества к проблеме реабилитации инвалидов в Украине.

По словам А.ПУСТОВОЙТА, «Союз организаций инвалидов Украины» уже в течение последних восьми лет занимается решением вопроса отведения земли на Жуковом острове для создания пляжного комплекса, приспособленного для отдыха людей с недостатками опорно-двигательного аппарата. В понимании инвалидов это должно быть место общего пользования – территория с открытым доступом для этой категории людей.

А.ПУСТОВОЙТ сообщил, что несколько лет назад «Союз организаций инвалидов Украины» прошел все необходимые согласования. Как результат, небольшой земельный участок на Жуковом острове в Киеве был внесен в Земельный кадастр и, таким образом, закреплен за инвалидами. Но, как сообщил А.ПУСТОВОЙТ, в 2007 году единоличным решением тогдашнего начальника Главного управления земельных ресурсов г. Киева этот земельный участок был исключен из кадастра через из-за ошибочного его выделения для потребностей инвалидов. А уже через месяц, отметил представитель всеукраинской организации инвалидов, эта земля была опять внесена в земкадастр, но уже с другим назначением.

«Ее использование закрепили за другой частной компанией, которая была зарегистрирована только за два месяца до того», - констатировал А.ПУСТОВОЙТ, заметив, что таким способом эта компания в рекордные сроки – только за два месяца – прошла процедуру, которую инвалиды преодолели за восемь лет.

Несмотря на это, всеукраинская организация «Союз организаций инвалидов Украины» не отказалась от своей инициативы и намерений создать на Жуковом острове в Киеве пляжный комплекс для отдыха людей с недостатками опорно-двигательного аппарата, отметил А.ПУСТОВОЙТ.

Присутствующий на соревнованиях народный депутат Кирилл КУЛИКОВ (фракция НУ-НС) поддержал позицию организации инвалидов в этом земельном конфликте. Он сообщил, что все обращения в правоохранительные органы по этому вопросу не имели положительных результативных решений.

«У нас, у киевлян, особая позиция: сначала нам устанавливают забор, мы начинаем возле него собираться. Нас начинает бить чья-то охрана. Мы начинаем шуметь, как это незаконно, где милиция? где прокуратура?», - констатировал существующую в Киеве ситуацию с решением земельных вопросов народный депутат.

В связи с чем К.КУЛИКОВ выразил позицию: чтобы защитить права инвалидов, необходимо поставить забор вокруг этого земельного участка и оборудовать место отдыха для людей с ограниченными возможностями. «А затем пусть попробуют это снести. Я хочу увидеть ту сволочь, которая попробует это сделать», - сказал К.КУЛИКОВ и заверил, что установит свой забор, соберет людей и будет защищать инвалидов.