В Сумах налоговая накрыла подпольное казино

На одной из центральных улиц Сум работники налоговой милиции обнаружили очередной нелегальный салон «казино» – с рулеткой и игровыми автоматами. Тщательно замаскированный игровой зал расположился на базе бывшего игрового салона «Невада». С целью конспирации он открывался лишь в вечернее и ночное время.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Сумской области, на момент проверки в помещении работали 22 игровых устройства: стол с рулеткой и 21 игровой автомат, которые были подключены к электросети. Работу заведения обеспечивали два кассира-оператора и один охранник. На момент проверки четыре клиента проводили игру.

Что касается владельца казино, то до сих пор на связь с налоговиками он не вышел. При осмотре помещения оперативники обнаружили также документы и деньги в сумме 1 225 гривень, которые находились на рабочем месте оператора-кассира.

По результатам проверки все игровое оборудование общей стоимостью свыше 750 тысяч грн. изъято. Налоговики проводят мероприятия по установлению владельца заведения и изъятой игровой техники.