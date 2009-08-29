В Сумской области открыли три новых пункта пропуска через границу

В Сумской области открыты и начали функционировать три новых местных пункта пропуска через государственную границу Украины на направлениях Владимировка Сумского района (Украина) – Гордеевка (Российская Федерация), Стариково Глуховского района (Украина) – Козино (РФ), Поповка Великописаревского района (Украина) – Сподарюшино (РФ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского пограничного отряда, в ходе реализации требований Соглашения о порядке пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных районов Украины и РФ, на протяжении прошлого года пограничники Сумского пограничного отряда совместно с Сумской областной государственной администрацией и местными органами самоуправления открыли семь местных пунктов пропуска: „Середина Буда” „Нововасильевка”, „Бояро Лежачи” „Рыживка”, „Волфино”, „Кондратовка” и „Грабовское”.

До этого жителям приграничных сел Украины, таких как Владимировка, Веселовка, Водолаги, что в Сумском районе, чтобы попасть в российское село Гордеевка, нужно было преодолеть путь до международного пункта пропуска для автомобильного сообщения „Юнаковка”, а это приблизительно 20-25 км. А оттуда, уже по территории России, до села Гордеевка, еще столько же. Теперь протяжность всего пути составит около 2-3 км.

В местном пункте пропуска Владимировка будет осуществляться пропуск исключительно местных жителей Сумского района, города Сумы (Украина) и Кореневского (РФ) приграничного района. В местном пункте пропуска Поповка будет осуществляться пропуск исключительно местных жителей Великописаревского (Украина) и Грайворонского (РФ) приграничных районов. В местном пункте пропуска Стариково будет осуществляться пропуск исключительно местных жителей Глуховского (Украина) и Рыльского (РФ) приграничных районов.

В этих местных пунктах пропуска будет осуществляться пропуск местных жителей в пешем порядке и на велотранспорте при наличии необходимых документов.

Жители приграничных районов, которые пересекают границу на условиях вышеупомянутого Соглашения, могут находиться на территории приграничных районов государства другой стороны без регистрации.

Пропуск граждан будет осуществляться ежедневно с 08.00 до 18.00. Работа по обустройству местных пунктов пропуска в соответствии с Соглашением о порядке пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных районов Украины и РФ в Сумской области продолжается.