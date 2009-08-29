Тимошенко: Украине не нужно столько газа

Для того чтобы оплатить закачанный в хранилища в августе российский газ, в начале сентября Национальному банку Украины не нужно будет проводить эмиссию гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила вчера на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Газ будет оплачен, и оплачен не эмиссионным способом», – сказала она.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Украина ведет переговоры с Российской Федерацией о сокращении объемов закупки газа в 2010 году «Нафтогазом Украины» у «Газпрома» до 27 млрд. кубометров.

Отметим, на сегодняшний день руководство НАК «Нафтогаз Украины» обсуждает с руководством ОАО «Газпром» возможность сокращения объемов закупки российского газа в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, 20 августа на собрании Всемирного конгресса во Львове премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в 2010 году Украина закупит 25 млрд. кубометров российского газа.

«Мы радикально сокращаем потребление природного газа, замещаем его всем, чем возможно. Если в 2007-м мы брали 52 млрд. кубометров газа, в этом году берем 33 млрд. кубометров российского газа, а в следующем году мы возьмем 25 млрд. кубометров», – сказала она.

При этом премьер отметила, что в Украине практически по всем отраслям действуют программы по замещению использования газа другими источниками энергии.