День шахтера Тимошенко встретит на Западе Украины

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на День шахтера, 30 августа, посетит Волынскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно информации пресс-службы Волынской облгосадминистрации, в городе Нововолынск глава правительства ознакомится с ходом строительства шахты №10. После посещения шахты Ю.ТИМОШЕНКО пообщается с журналистами.

Также в Нововолынске премьер примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня шахтера и Дня города, в рамках которых на местном стадионе «Шахтер» запланировано вручение наград лучшим работникам ГП «Волыньуголь».