В школе две проблемы: сборы денег и учителя (опрос)

Более половины украинцев - 65,3% - считают, что Украине нужна реформа школьного образования. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Институтом Горшенина.

Согласно результатам всеукраинского исследования, более трети опрошенных украинцев - 38,7% - оценивают качество образования, предоставляемое современной школой удовлетворительно. Оценку «хорошо» поставили школьному образованию 30,1%, а оценку «отлично» - только 8,3% респондентов. Неудовлетворительно оценивают качество среднего образования 13,4% украинцев, а 9,5% - затруднились дать ему свою оценку.

Более половины опрошенных граждан - 65,3% - считают, что Украине нужна реформа школьного образования. Причем 46,7% из них ответили, что реформа скорее нужна, а 18,6% - точно нужна. Противоположной точки зрения придерживаются почти треть респондентов – 29,6%. Из них 22,4% ответили, что реформа школьного образования скорее не нужна, а 7,2% - точно не нужна. Не определились с позицией по данному вопросу 5,1% граждан Украины.

Наиболее распространенной проблемой современной школы, по мнению почти половины опрошенных - 49,4% - являются постоянные сборы денег на ремонт школы и подарки учителям. Более трети респондентов - 35,2% - считают основной проблемой необходимость приобретения дорогих учебников и учебных материалов, а четверть - 25,8% - обеспокоены безразличным отношением педагогов к детям. Приблизительно пятую часть опрошенных - 22,4% - волнует некомпетентность школьных учителей, почти столько же граждан - 20,8% - озабочены низким уровнем безопасности детей в школе, а чуть меньшее количество респондентов - 19,5% - считают недостатком школьного обучения переполненные классы. Каждый шестой опрошенный - 15,3% - обратил внимание на несовременность программ школьного обучения, а 5,4% затруднились назвать наиболее актуальные для современной школы проблемы.

При этом половина украинцев - 50,3% - считают, что школьная форма нужна. Из них 35,1% отметили, что каждой школе нужна своя форма, а 15,2% - что нужна единая форма для всех школ в стране. Не видят необходимости в наличии школьной формы 42,2% опрошенных, а 7,5% затруднились с ответом на данный вопрос.

Более четверти украинцев - 28,2% - считают, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется в 1000–1500 грн. Немногим меньшее количество опрошенных - 23,7% - назвали сумму 800–1000 грн. Каждый шестой респондент - 15,4% - считает, что уложиться можно в сумму 1500–3000 грн. и почти столько же - 14,4% - полагают, что на сборы школьника достаточно потратить 500–800 грн. Только 7,8% считают, что собрать ученика можно, имея на руках 300–500 грн, при этом 5,6% заявили, что и 3000 грн. на подготовку к школе мало - нужно больше. Суммой до 300 грн. надеются обойтись 2,6% украинцев, а 2,3% затруднились оценить, во сколько обойдется в этом году подготовка ученика к школе.

Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему «Мнение украинцев о школьном обучении» с 25 по 27 августа 2009 г. Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов.