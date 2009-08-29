У НСК «Олимпийский» есть все шансы принять финал Евро-2012

Анализ выполнения строительных работ по реконструкции национального спортивного комплекса "Олимпийский" свидетельствует о том, что киевский стадион имеет все шансы стать главной ареной чемпионата Европы по футболу 2012 года, на которой состоится финальный матч Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, такой вывод сделал заместитель министра Сергей ДРАЧ после очередного заседания штаба по реконструкции НСК "Олимпийский".

По его словам, все работы на стадионе выполняются четко по графику, согласованному с УЕФА.

Проанализировав отчет представителей генподрядчика АО ХК "Киевгорстрой" и 29 строительных организаций, заместитель министра сообщил, что сегодня развернуты основные строительные работы по реконструкции НСК "Олимпийский" согласно утвержденному проекту. Работы ведутся в две-три смены, бесперебойно, на нескольких участках одновременно.

В соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции НСК "Олимпийский", на сегодня на стадионе завершенные демонтажные работы, работы по прокладке проходного коммуникационного коллектора и перенесению инженерных сетей из-под стадиона. Завершены работы по усилению фундаментов верхнего яруса трибун и северного въезда в чашу спортивной арены. Выполнены работы по строительству фундаментов подпорных стен и эстакады.

Строители начали строить железобетонный каркас эстакады и объездной дороги. Продолжаются работы по формированию нижнего яруса трибун. Также сооружается зона обслуживания болельщиков и VIP-зона. Началось восстановление верхнего яруса трибун.

На сегодня в работах задействованы около тысячи рабочих и почти 400 инженерно-технических работников, работает 162 единицы строительной техники.

По словам заместителя министра, уже в августе, согласно графика выполнения работ по реконструкции стадиона, будут начаты работы по обустройства навеса над трибунами.

В пределах договора генподряда "Киевгорстрой" провел конкурсный отбор подрядчиков на строительство навеса над трибунами. Этот этап реконструкции наиболее конструктивно сложный и дорогой в проекте реконструкции. Субподрядчиком на выполнение этих работ определен победитель конкурса ООО "Завод Мастер Профи Украина" (г. Днепропетровск).