Время готовиться к весенним выборам

Народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК заявляет, что инициаторы создания нового правоцентристского политического проекта должны быть готовы весной 2007 году к внеочередным парламентским выборам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в ходе XVI съезда УРП «Собор» в Киеве.

Н.КАТЕРИНЧУК сказал, что поддерживает идею создания новой правоцентристской политической силы.

«Весной мы должны быть готовы провести внеочередные парламентские выборы», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК, добавив, что «наше место - по одну сторону баррикад». По словам депутата, объединительный процесс даст новое качество альтернативе действующего курса Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, лидер УРП «Собор» Анатолий МАТВИЕНКО сегодня на этом съезде выступил с инициативой создания нового правоцентристского политического проекта, который должен стать альтернативой двум другим мощным политическим силам – БЮТ и Партии регионов.

Сегодня на XVI съезде он заявил, что «нужно создать патриотическую силу, партию победителя следующих парламентских выборов». По мнению А.МАТВИЕНКО, новая правоцентристская политическая сила должна набрать 20-25% на следующих парламентских выборах, а также выдвинуть своего представителя на следующих президентских выборах.