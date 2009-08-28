Бобры помогли оленям убежать из питомника

В Валгундской волости Латвии из питомника в лес убежали 153 оленя, сообщает Лента.русо ссылкой на газету Novaja.

Как выяснилось, условия для побега им обеспечили местные бобры, которые подгрызли деревья возле загона. Упавшие деревья повредили ограду, и олени смогли сбежать.

Примерно половину животных, как рассказала консультант хозяйства Зиедоне БЕРЗИНЯ, в последующие несколько дней удалось найти и вернуть. "Приманивая яблоками и зерном, сотрудники надеются собрать обратно большую часть питомцев", - сообщает газета.

Оценивая размер ущерба, З.БЕРЗИНЯ отмечает, что племенная самка стоит около 700 евро, а самец - от 1000 до 2000 евро.

В хозяйстве отмечают, что ранее подобное уже случалось: осенью 2008 года олени сбежали из загона при аналогичных обстоятельствах, 14 из них так и не вернулись. В связи с последним побегом уже были приняты определенные меры: деревья поблизости от загона, стволы которых подгрызены бобрами, были спилены.