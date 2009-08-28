Ан-140 назовут «Юлия»

Самолет Ан-140, который серийно выпускается на Харьковском авиазаводе, получит название «Юлия» - в честь премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

По информации сайта Харьковской облгосадминистрации, об этом сказал генеральный директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия Анатолий МЯЛИЦА во время визита на предприятие Ю.ТИМОШЕНКО.

На заводе премьер-министр приняла участие в торжественной церемонии снятия со стапелей самолета Ан-140.

Кроме того, она ознакомилась с работой летно-испытательной станции ХГАПП.

Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что предприятия авиационной промышленности, в частности киевский завод "Авиант" и Харьковский авиационный завод, необходимо срочно модернизировать для того, чтобы обеспечить выход их продукции на мировые рынки.

Об этом она заявила на совещании на Харьковском авиазаводе по вопросам развития авиационной отрасли. «Полная модернизация и полное обновление оборудования, мощностей нашей отрасли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Для полной модернизации предприятий, по ее словам, необходимо 3,5 млрд. грн. «Много это или мало? Для того чтобы отрасль заработала на новейшем оборудовании, чтобы отрасль начала надежно и стабильно работать, 3,5 млрд. для реконструкции и модернизации - это копейка, это почти ничего», - сказала премьер.

Объясняя незначительность этой суммы, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что 93 млрд. грн. было выделено Национальным банком для того, чтобы «накормить не очень честные и не очень порядочные банки». «93 млрд… Если бы из них хотя бы 10 млрд. пошло не на откаты в офшорные зоны, а на авиационную отрасль, мы бы с вами имели уже совсем другое состояние дел. Но это не значит, что нами что-то упущено, а значит, что с новой динамикой в 2010 году мы 3,5 млрд. отрасли отдадим и начнем масштабную реконструкцию и модернизацию», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на сегодняшний день ситуация на предприятиях авиапрома – заводе "Авиант" и Харьковском авиазаводе – практически нормализована, реструктуризированы все долги предприятий. «Сегодня ценные бумаги государства заменили все долги перед коммерческими банками этих двух предприятий, и уже государство взяло на себя обязательства, и государство будет делать все, чтобы постепенно рассчитаться», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день перед предприятиями отрасли стоит задача производить самолеты, поскольку необходимо произвести продукцию, за которую проведена предоплата, и активизировать работу по производству самолетов, помня, что Украина входит в четверку основных производителей этой отрасли вместе с Россией, Китаем.

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В 2010 году украинские предприятия авиастроительной отрасли планируют построить до 20 самолетов, план до конца текущего года – 7 самолетов.

Об этом премьер-министр сообщила на брифинге в Харькове.

«Если в 2006 и 2007 годах Украина не выпустила ни одного самолета, то уже сейчас мы можем сказать, что в этом году мы выпустим 7 самолетов, на следующий год мы ставим задачу перед собой выпустить 16-20 самолетов, и это уже будет динамичное развитие отрасли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что на сегодняшний день необходимо сосредоточить внимание на создании совместных предприятий с Китаем, Россией, Индией и африканскими странами по производству самолетов, поскольку в этих странах также есть серьезный потенциал в этой области.