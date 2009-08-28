Кто сможет решить вопросы миграции?

В Государственном комитете Украины по делам национальностей и религий поддерживает создание в Украине Государственной миграционной службы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий Юрий РЕШЕТНИКОВ, отвечая на вопрос журналистов.

“Безусловно, мы поддерживаем решение правительства”, - сказал Ю.РЕШЕТНИКОВ. При этом он обратил внимание на то, что на необходимости создания профильного органа, который бы комплексно занимался блоком вопросов, связанных с миграцией, настаивали и международные институты.

До сих пор, заметил Ю.РЕШЕТНИКОВ, миграционными вопросами занимались ряд государственных органов, что не способствовало эффективному решению всех вопросов. Потому создание Государственной миграционной службы, по его словам, является “абсолютно обоснованным и правильным шагом”.

Ю.РЕШЕТНИКОВ также выразил надежду, что в ближайшее время новосозданная структура заработает в полной мере. Сегодня, сообщил он, решаются технические моменты, касающиеся начала ее деятельности. В частности, вопросы передачи соответствующего департамента Госкомнацрелигий в состав Государственной миграционной службы.

*** Кабинет министров Украины издал постановления от 17 июля 2009 года №750 «Вопросы Государственной миграционной службы Украины», от 29 июля 2009 года №807 «Некоторые вопросы организации деятельности Государственной миграционной службы», №810 «О внесении изменений и признании утратившими действие некоторых актов Кабинета министров Украины», распоряжения от 29 июля 2009 года №958-р «Вопросы перевода системы регистрационного учета физических лиц с бумажных на электронные носители», которыми решены вопросы, связанные с функционированием Государственной миграционной службы Украины.

27 августа Президент Виктор ЮЩЕНКО остановил действие отдельных положений вышеупомянутых постановлений правительства и одновременно обратился с представлением в Конституционный суд. Глава государства отмечает, что вопросы изменения объема функций Министерства внутренних дел Украины, связанных с противодействием незаконной миграции, изменения общей структуры и численности МВД, в соответствии с Конституцией Украины, может решать исключительно Верховная Рада Украины путем принятия законов. Следовательно, считает Президент, Кабинет министров нарушил требования Основного Закона.