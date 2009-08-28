Объявлены дни памяти Иосифа Слипого

12-13 сентября 2009 года в Тернопольской области объявлены днями памяти Патриарха Украинской греко-католической церкви Иосифа Слипого.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял сегодня Тернопольский областной совет ввиду того, что в этом году исполняется 25 лет со дня смерти религиозного и общественного деятеля, уроженца Тернопольской области И.Слипого. Областной совет также поручил облгосадминистрации до 2 сентября разработать программу мероприятий по чествованию памяти Патриарха И.Слипого и обеспечить ее выполнение. За проект депутаты облсовета проголосовали единогласно.

Справка УНИАН. И.Слипый родился 17 февраля 1892 года в Теребовлянском районе Тернопольской области. Окончил Львовскую греко-католической духовную семинарию и Львовский университет.

30 сентября 1917 г. митрополит Андрей Шептицкий рукоположил И.Слипого в священники, после чего тот продолжил учебу в Инсбрукском католическом университете (Австрия), где получил степень доктора богословия. Потом учился в Риме – в Папском Григорианском Университете, Ориентальном Институте.

В 1925 году А.Шептицкий назначил И.Слипого ректором Львовской духовной семинарии, которая в 1929 г. была реорганизована в Богословскую Академию. 1 ноября 1944 после смерти А.Шептицкого И.Слипый становится Галицким митрополитом.

11 апреля 1945 г. его арестовали. После года следствия в киевской тюрьме КГБ военный трибунал приговорил его к 8 годам лагерей. Его обвиняли в контрреволюционной деятельности в интересах Ватикана. Отсидев один срок, митрополит И.Слипый получил еще три. В 1953 г. он был отправлен на 5 лет в Сибирь. В 1957 г. получил 4 года каторги. Коллегия Верховного суда УССР 27 сентября 1962 г. постановила “признать И.Слипого особо опасным рецидивистом и определить его для отбытия наказания в исправительно-трудовых колониях особого режима”.

Под давлением мировой общественности и благодаря Ватикану, по указанию Никиты Хрущева Верховный Совет СССР своим постановлением от 12 января 1963 г. освободил Митрополита Иосифа из заключения с условием “безвозвратного изгнания с родины”.

9 февраля 1963 г. И.Слипый прибыл в Рим, где прожил и проработал 21 год. В апреле 1975 г. официально принял титул Киево-Галицкого Патриарха.

Умер 7 сентября 1984 г. в Риме. Похоронен в крипте Собора Св. Софии, а через 8 лет после смерти, согласно его завещанию, гроб с телом покойника перевезли во Львов и похоронили в крипте Собора Св. Юра рядом с А.Шептицким.