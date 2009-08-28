Мировые цены на нефть повысились
01:06, 28 августа 2009Общество
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Завершились биржевые торги
Цены на нефть на мировых рынках в четверг отыграли вчерашнее падение, достигнув отметки выше 72 долларов за баррель, на фоне укрепления основных американских биржевых индексов, сообщает Reuters.
Цена фьючерсов с поставкой в октябре на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,86 долл. - до 72,51 долл. за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость фьючерсов с поставкой в октябре на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,06 долл. - до 72,49 долл. за баррель.
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