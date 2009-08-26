В Киеве утверждены мероприятия к Дню предпринимателя

В Киеве пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню предпринимателя, который будет отмечаться 6 сентября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, распоряжением КГГА утвержден план подготовки и празднования дня предпринимателя. Координация проведения мероприятий возложена на Главное управление по вопросам регуляторной политики и предпринимательства КГГА.

В рамках праздника предприниматели столицы ознакомят киевлян со своими товарами и услугами – с 1 до 10 сентября в Киеве будут организованы и проведены соответствующие выставки. Лучшие предприниматели-работодатели и налогоплательщики города получат отличия Киевского городского председателя. Также будут награждены победители ежегодного конкурса «молодой предприниматель года».