Почему падает курс гривни?

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает одной из причин роста курса доллара в Украине «неразбериху во власти».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Макеевке Донецкой области.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, в вопросе роста курса доллара «есть и объективные, и субъективные причины». К объективным причинам он отнес мировой экономический кризис и его влияние на экономику Украины. «Объективные причины – это мировой кризис, он свое дело, как говорят, делает, и конечно на это реагирует и внутренний рынок, и реагирует население, - объяснил лидер Партии регионов. - И экономика Украины не способствует укреплению гривни. Резко упал экспорт, а у нас 60% продукции – это продукция экспортная».

Также В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в Украине «объективные причины очень сильно подогреваются субъективными причинами».

По его мнению, «субъективные причины – это неразбериха во власти, это неэффективность работы власти, это, я бы сказал, трата энергии на решение внутренних вопросов, вместо того, чтобы системно заняться вопросами борьбы с кризисом».

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, в стране «идет борьба внутренняя во власти. Мы это видим начиная с 2005 года, так как перманентно возникают эти надоевшие уже всем скандалы».

Также В.ЯНУКОВИЧ раскритиковал действующую власть в стране за непрозрачное по его мнению, использование международных кредитов: «Международные кредиты используются непрозрачно. Они должны направляться на укрепление банковской системы, но мы не знаем и не видим этой работы. Во всяком случае, мы не чувствуем - значит, эти деньги работают неэффективно. Долги Украины растут».