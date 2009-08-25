СБУ называет «лживым» заявление об участии украинцев в войне на Кавказе

Председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО называет лживым заявление Следственного комитета при Генеральной прокуратуре Российской Федерации об участии украинских граждан в военном конфликте в Южной Осетии в августе 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил сегодня журналистам.

«Моя принципиальная позиция заключается в том, что Украина не была и не является стороной этого конфликта. Более того, мы не являемся агрессором в данной ситуации, поэтому мы не нуждаемся ни в каких комментариях относительно тех или других утверждений следственного комитета, тем более, что они лживы», - отметил председатель СБУ.

Он также добавил, что нагнетание ситуации вокруг этого вопроса является «заяложенной тряпкой», и Служба безопасности относительно этих лживых утверждений еще в прошлом году заявляла украинской и мировой общественности о сфабрикованности дела и о попытках наемничества наших граждан, чтобы их втянуть на территорию Абхазии».

При этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО призвал заинтересованные стороны придерживаться принципов международного права в этой ситуации и использовать данные наблюдателей авторитетных международных организаций для получения объективной информации о ситуации в Южной Осетии.

Как сообщалось, вчера, 24 августа, Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации заявил, что «на стороне грузинских вооруженных формирований в вооруженной агрессии в отношении Республики Южная Осетия принимали участие военнослужащие регулярных воинских подразделений Министерства обороны Украины, а также не менее 200 членов УНА-УНСО».

В заявлении также отмечается, что «для выяснения всех обстоятельств участия представителей украинской националистической организации УНА-УНСО и представителей Вооруженных сил Украины на стороне грузинских вооруженных формирований СКП РФ направил соответствующий запрос о правовой помощи в компетентные органы Украины, ответ на который, по вине украинской стороны, до сих пор не получен».

В тот же день в Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе Вооруженных сил опровергли это заявление.