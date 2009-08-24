Четырех граждан Грузии задержали в Сумах за грабежи

В Сумах в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали четырех граждан Грузии в возрасте от 21 до 67 лет, входящих в преступную группировку.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Сумской области, все задержанные - приезжие, а самый старший из членов группировки является "вором в законе".

Предварительно установлено, что в июне этого года в Сумах из машины местной жительницы преступники похитили сумку, в которой находилось 20 тысяч гривен. Кроме того, вечером 18 августа на одной из улиц города грабители отобрали у сумчанина две золотые цепочки.

По месту временного проживания задержанных работники милиции изъяли 10 мобильных телефонов, ювелирные изделия и газовый револьвер иностранного производства.

Проверяется их причастность к совершению других аналогичных преступлений.