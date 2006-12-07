Минюст: указ Президента нарушает Конституцию

Министерство юстиции считает, что указ Президента о необходимости согласования с ним кандидатур для назначения на должности, в частности, первых заместителей, заместителей министра внутренних дел, министра иностранных дел, министра обороны, руководителей структурных подразделений Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Министерства обороны нарушает ряд положений Конституции Украины.

Об этом говорится в юридическом заключении Минюста, размещенном на официальном сайте министерства.

Министерство отмечает, что Конституция Украины не содержит положений, которые относили бы к полномочиям Президента Украины согласование кандидатур для назначения на должности первых заместителей, заместителей министров и руководителей структурных подразделений центральных органов исполнительной власти Украины.

“Таким образом, издав Указ „О Перечне должностей руководителей воинских формирований, правоохранительных органов, органов дипломатической службы, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с Президентом Украины", Президент Украины вышел за рамки своих конституционных полномочий и перебрал на себя решение вопросов, которые отнесены к компетенции Кабинета Министров Украины», - отмечается в юридическом заключении.

В связи с этим Министерство юстиции считает необходимым предложить Президенту Украины признать данный Указ утратившим силу, воздержавшись от выполнения его положений.

Как сообщал УНИАН, соответствующий Указ "О Перечне должностей руководителей воинских формирований, правоохранительных органов, органов дипломатической службы, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с Президентом Украины", глава государства подписал 4 декабря 2006 г.