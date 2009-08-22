Фестиваль воздушных змеев состоится в Черкассах

24 августа в Черкассах впервые состоится фестиваль воздушных змеев «Барви неба». В Черкассы приедут 50 участников из Киева, Хмельницкого, Херсона, Николаева.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, в целом планируется запустить в небо 50 воздушных змеев разной конструкции.

Команда из Киева пообещала сделать и запустить из воздушных змеев целый поезд, который будет состоять из 13 секций. Еще одна киевская команда попробует поднять на змее флаг города. Для детей проведут мастер-классы.