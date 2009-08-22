Фестиваль воздушных змеев состоится в Черкассах
03:10, 22 августа 2009Общество
1000 0
Для детей проведут мастер-классы
24 августа в Черкассах впервые состоится фестиваль воздушных змеев «Барви неба». В Черкассы приедут 50 участников из Киева, Хмельницкого, Херсона, Николаева.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, в целом планируется запустить в небо 50 воздушных змеев разной конструкции.
Команда из Киева пообещала сделать и запустить из воздушных змеев целый поезд, который будет состоять из 13 секций. Еще одна киевская команда попробует поднять на змее флаг города. Для детей проведут мастер-классы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter