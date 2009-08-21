Литвин вручил отличия Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН вручил отличия парламента представителям депутатского, судейского корпуса и прокуратуры, разных сфер народного хозяйства, журналистам, налоговикам, педагогам, научным работникам, медикам, творческим художникам работникам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, отличия вручены «за заслуги перед украинским народом в содействии становлению независимости государства, осуществлению мер по обеспечению прав и свобод граждан, развитию демократии, парламентаризма, высокий профессионализм и по случаю Дня Независимости Украины».

Поздравив награждаемых, Председатель Верховной Рады отметил, что Украина стала государством, «живет и будет государством». При этом В.ЛИТВИН отметил, что представители власти должны понять свою общую ответственность за развитие государства, а следовательно совершать ответственные действия.

Председатель Верховной Рады Украины высоко оценил взнос награждаемых в становление Украинского государства. «У каждого из вас особенные заслуги перед Украинским народом», - сказал он.