Доллар на межбанке опять вырос

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту снова начали расти: торги по доллару открылись котировками 8,3050/8,3325 грн./долл., к закрытию ценовые уровни выросли до 8,3570/8,3685 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:15 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре доллар-гривня с ценой отсечения 7,95 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2592/0,2604 грн./руб., к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2596/0,2604 грн./руб. К закрытию цены поднялись до 0,2605/0,2617 грн./руб. В России курс доллар-рубль повысился и составил 31,955 рублей за доллар (+0,0750).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4085/1,4170 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,7035/11,7315 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 11,7220/11,7405 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 11,7935/11,8165 грн./евро.