В Геническе напали на агитаторов Яценюка

В городе Геническе совершено нападение на агитационную палатку Общественной инициативы «Фронт перемен».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД в Херсонской области, 17 августа в 12.35 в Геническе неизвестные, одетые в красные футболки с надписью на спине «СПАС» (Социал-Патриотическая Ассамблея Славян – расшифровка аббревиатуры по данным МВД) и красными повязками на лицах, напали на агитационную палатку местной организации Общественной инициативы «Фронт перемен». Нападающие разрезали палатку ножом в нескольких местах, перевернули стол с агитационной литературой и облили ее неизвестным веществом (по предварительным данным, маслом). После этого нападающие скрылись.

Никаких политических лозунгов или призывов во время нападения хулиганы не выкрикивали. Оба агитатора «Фронта перемен», которые в то время находились в палатке, во время нападения не пострадали.

Представитель «Фронта перемен» обратился с соответствующим заявлением в местный райотдел милиции. Правоохранители квалифицируют действия нападающих как хулиганские.

Руководитель Херсонской областной организации «Фронта перемен» Роман РОМАНОВ подтвердил факт нападения, но от комментариев о политической ориентации нападающих воздержался.

В то же время получить комментарии этого события от представителей СПАСа в Херсонский области не удалось из-за отсутствия данных о местонахождении организации.

Расследование инцидента продолжается.