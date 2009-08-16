В Донецкой области прогремел мощный взрыв (фото)

В Донецкой области, в районе между городами Донецк и Ясиноватая, прогремел мощный взрыв.

Как передает корреспондент УНИАН, взрыв прогремел около 14.30 и был такой мощности, что слышен был в центре Донецка.

В небо поднимались облака черного и белого дыма, а также несколько облаков искрящегося пламени. В воздухе сразу ощутился запах какой-то химической примеси.

В областном Управлении МЧС подтвердили, что взрыв был, но пока никаких комментариев не дают. Говорят, что дежурная часть выехала на место.

В центральном штабе военизированной государственной горноспасательной службы в Донецке сказали, что взрыв имеет наземный характер, поэтому горноспасатели пока не задействованы и ничего не знают.