В Донецкой области прогремел мощный взрыв (фото)
15:22, 16 августа 2009Общество
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В МЧС подтвердили, но не комментируют
В Донецкой области, в районе между городами Донецк и Ясиноватая, прогремел мощный взрыв.
Как передает корреспондент УНИАН, взрыв прогремел около 14.30 и был такой мощности, что слышен был в центре Донецка.
В небо поднимались облака черного и белого дыма, а также несколько облаков искрящегося пламени. В воздухе сразу ощутился запах какой-то химической примеси.
|Облако дыма над Донецком, образовавшееся через 20-30 мин. после взрыва. Фото Е. Колгушевой
В областном Управлении МЧС подтвердили, что взрыв был, но пока никаких комментариев не дают. Говорят, что дежурная часть выехала на место.
В центральном штабе военизированной государственной горноспасательной службы в Донецке сказали, что взрыв имеет наземный характер, поэтому горноспасатели пока не задействованы и ничего не знают.
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