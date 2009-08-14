Кабмин объявляет о пресс-конференции Тимошенко

17 августа 2009 г. в помещении пресс-центра Кабинета Министров Украины состоится пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ, пресс-конференция начнется в 10.00.

Вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й, 3-й подъезды, 7 этаж.

Аккредитация представителей СМИ будет продолжаться до 16:00, 16 августа по телефонам: 256-75-82, 256-75-81, 256-65-71, 80672390772, 80503855521.