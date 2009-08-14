В Севастополе открылась выставка сакрального искусства Галичины

В Севастополе в музее имени М.П.Крошицкого начала свою работу выставка «Сакральное искусство Галичины XVIII - начала XX веков», представленная Червоноградским филиалом Львовского музея истории религии.

Как передает корреспондент УНИАН, экспонаты выставки - редкие иконы ХV-XVIII веков, литургическая литература. Кроме того, здесь представлены образцы литургического шитья христианской церкви: облачение священнослужителей (фелони и поручи), покровцы на Св. Дары, воздухи и хоругви, а также скульптура, выполненная в римо- и греко-католической традиции.

Как отмечалось на открытии выставки, данные экспонаты – только небольшая часть из более чем 5000 экспонатов основного, и почти 5000 экспонатов научно-вспомогательного фондов, собранных за почти тридцатилетнюю историю музея во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской и Ривненской областях, в Карпатах и Прикарпатье. Помимо поиска и приобретения, значительную часть музейной работы составляют исследование и сохранение предметов сакрального искусства - этих образцов высокой духовности украинского общества прошедших исторических эпох.

Принявший участие в открытии экспозиции первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН отметил, что такие выставки содействуют взаимопониманию между представителями разных народов, разных конфессий и разных культур, вызывают интерес к возрождению национальных традиций. «Эта выставка показывает глубочайшие народные традиции в Западной Украине и величайшие примеры человеческой преданности своей культуре, благодаря которой удалось это всё сохранить для будущих поколений», - сказал В.КАЗАРИН.

Во время открытия также сообщили, что Музей им. М.П. Крошицкого организует ответную выставку акварелей М.Волошина и К.Богаевского в Червонограде.