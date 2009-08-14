Начался прием в Военный колледж сержантского состава

Началась первая вступительная кампания в Военный колледж сержантского состава Национального технического университета “Харьковский политехнический институт”.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, Военный колледж сержантского состава является первым высшим учебным заведением такого типа в системе образования Минобороны, который создан в мае 2009 года с целью подготовки профессиональных сержантских кадров для украинской армии на должностях среднего (рота-батальон) и высшего (полк – бригада – корпус – вид Вооруженных сил – Генеральный штаб) уровней сержантского корпуса.

Колледж имеет ІІ уровень аккредитации и подчинен командованию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

По результатам вступительных экзаменов по истории Украины, украинскому языку и литературе на учебу на первый курс нового учебного заведения будут зачислены 25 военнослужащих контрактной службы из 35 кандидатов.

По оценке председателя правления Центра военной политики и политики безопасности Евгения ШЕЛЕСТА, начало деятельности колледжа является очередным шагом в переходе ВСУ на комплектование военнослужащими по контракту, приведение соотношения численности офицерского и сержантского (старшинского) состава к мировым стандартам, повышение роли младших командиров в учебе, воспитании и управлении подчиненными.

«Это позволит осуществить перераспределение обязанностей между офицерами и сержантами. Усилия офицеров могут быть сосредоточены на общем руководстве подразделением, планировании мероприятий подготовки и организации их выполнения. А сержанты будут обеспечивать подготовку и выполнение подразделением задач по назначению”, - объяснил эксперт.

Кроме того, отметил Е.ШЕЛЕСТ, повышение роли и статуса сержантов будет способствовать мотивации к самоусовершенствованию, дальнейшей учебе и продолжительному прохождению военной службы.

“Отмеченное является важным учитывая текучесть кадров среди военнослужащих по контракту в Вооруженных силах Украины на данное время, что связано, кроме прочего, и с недовольством своим статусом в украинской армии”, - констатировал эксперт.

Так, по результатам социологического исследования “Определение приоритетов, которые побуждают к выбору воинской службы по контракту”, проведенного в апреле 2009 года компанией “Дефенс Лайн” совместно с Центром военной политики и политики безопасности, среди военнослужащих контрактной службы позитивное отношение к своему статусу выразила лишь треть (33,9%) опрошенных, а недовольными своим статусом являются более чем четверть – 27,2% контрактников. Также, как показало исследование, военную службу на контрактных принципах готовы продолжать всего 38,6% военнослужащих этой категории.