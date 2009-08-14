Двухлетний ребенок отравился растворителем для краски

На Прикарпатье двухлетний ребенок отравился растворителем для красок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Ивано-Франковской области, 13 августа в детское реанимационное отделение Косовской центральной районной больницы попала двухлетняя девочка – жительница села Яворов Косовского района с диагнозом – «отравление растворителем». Состояние потерпевшей средней тяжести.

Медики выяснили, что девочка отравилась уайт-спиритом, который ее мама неосторожно оставила возле окна. Женщина на минутку отлучилась, и в это время ребенок выпил растворитель, приняв его за воду.