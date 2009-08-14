Первую киевскую городскую электричку обещают запустить 31 августа

31 августа 2009 года в 14:00 состоится пуск в эксплуатацию первой городской электрички по маршруту: станция «Троещина» – станция «Киев-Петровка».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, первыми пассажирами городской электрички станут Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС, начальник Юго-Западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН, генеральный директор КП «Киевпасстранс» Николай ЛАМБУЦКИЙ и представители средств массовой информации.

В пресс-службе отметили, что благодаря реализации проекта городской электрички будут решены неотложные проблемы обеспечения транспортного сообщения жилищных массивов Троещина, Радужный и Воскресенка с Правым берегом.

Городская электричка будет курсировать через Петровский железнодорожный мостовой переезд. Существующее железнодорожное кольцо имеет протяжность 42 км и охватывает практически весь центр города, за исключением Шевченковского района.

Уже сегодня Юго-Западная железная дорога подготовила под городские перевозки три электропоезда. Одновременно такой электропоезд сможет перевозить около 1,5 тысяч пассажиров.

В настоящее время силами Юго-Западной железной дороги совместно с КП «Киевпасстранс» выполнены все необходимые работы по реконструкции платформ, строительству и оборудованию кассовых и технологических помещений на станциях «Киев-Петровка» и «Троещина». Пропуск пассажиров будет автоматизирован, через турникеты. Также обустроены пешеходные подходы от автобусной остановки к платформе станции «Троещина», прилегающая территория благоустроена.

Стоимость проезда на городской электричке будет установлена в соответствии с существующими городскими тарифами в муниципальном общественном транспорте. Льготные категории пассажиров будут пользоваться электричкой бесплатно.

Подъезд к станции «Троещина» из районов Троещина, Радужный и Воскресенка будет осуществляться новыми автобусными маршрутами № 59, 60, 61.