Гулять будем с 29 декабря по 9 января - решение Кабмина

Кабинет Министров Украины урегулировал вопросы о переносе рабочих дней в связи с праздниками в 2007 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК, сославшись на решение, принятое сегодня на заседании правительства.

В частности, отметил Д.ТАБАЧНИК, правительство рекомендует руководителям предприятий, организаций и учреждений установить нерабочими днями 2, 3, 4, 5 января. «Таким образом, выходные дни в новогодние праздники будут длиться с 29 декабря по 9 января», - отметил Д.ТАБАЧНИК.

Этим же документом Кабмин обязал местные госадминистрации, а также органы местного самоуправления, образовать соответствующие группы, которые будут обеспечивать жизнедеятельность регионов и населенных пунктов на период новогодних праздников.

Кроме того, этим же постановлением, по словам Д.ТАБАЧНИКА, Кабмин урегулировал перенесение рабочих дней в связи с праздниками 8 марта, майскими праздниками, а также Днем Конституции.