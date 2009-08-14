Украина надеется выпроводить «Вонючий голландец» в Турцию

Министерство транспорта и связи Украины рассчитывает, что до 25 августа т.г. судно «Берикс» с испорченным мясом будет отремонтировано и покинет территориальные воды Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра транспорта и связи – глава «Укрморречадминистрации» Михаил ЧУБАЙ.

По его словам, ремонт судна производится под надзором российского регистра, график ремонта выполняется в полной мере.

«Я надеюсь, что после окончания ремонта, до конца месяца, судно уйдет по назначению, покинет территориальные воды Украины», - отметил М.ЧУБАЙ.

По его словам, международные законы обязывают Украину отремонтировать аварийное судно. Он также сказал, что груз находится в замороженном состоянии и не представляет опасности.

Как сообщал УНИАН, с 31 июля 2009 г. судно «Берикс» находится в Одесском морском торговом порту, где производится ремонт судна. Мясо на борту находится в замороженном состоянии, трюмы опломбированы. По окончании работ – примерно через 20 дней - судно покинет порт и территориальные воды Украины.

Справка УНИАН. 22 ноября 2008 г. судно «Берикс» вышло из порта Поти назначением на порт Мерсин (Турция). В конце декабря на судне объявлено аварийное состояние, судно было отремонтировано одним из предприятий Николаева. В феврале судно вышло из Николаева в направлении Турции, однако стало на аварийную остановку в Ильичевске. В марте т.г. Государственным комитетом ветеринарной медицины предложено вернуть груз судна «Берикс» отправителю или провести заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии по вопросам утилизации груза на специализированных предприятиях Украины при согласии владельца. По одним данным, мясо испортилось в дороге, поскольку сломались холодильники, по другим данным - срок пригодности замороженного мяса истек еще несколько лет назад. Для такого груза порты Украины закрыты. Все это время «Берикс» дрейфовал у украинских берегов.

Во исполнение поручения от 1 июня т.г. первого вице-премьера Украины Александра ТУРЧИНОВА Госпогранслужба, Гостаможслужба, Госкомветмедицины и СБУ были обязаны не допустить прохождения судна «Берикс» на территорию Украины.

Тем не менее, судно пыталось стать на якорь в портах Николаев, Керчь, Ильичевск. Последним перед Одессой был порт «Южный», при этом в июле капитан «Берикса» уже в ультимативной форме требовал снять с судна четырех членов экипажа (на борту находились 12 человек экипажа - граждане Украины).

В начале июля 2009 г. судно «Берикс» осмотрела инспекция государственного портового надзора морского торгового порта «Южный», по результатам досмотра судно признано непригодным для плавания и таким, которое может быть доставлено к месту проведения ремонта лишь при помощи буксира.