В Германии обнаружили 900 калабрийских мафиози

В 400-страничном исследовании, подготовленном Федеральной криминальной полицией Германии, признается, что на территории страны действуют около 900 мафиози или 229 семейных кланов калабрийской мафиозной группировки "Ндрангета". Об этом 13 августа пишет немецкий журнал ZEIT.

Доклад полиции, который сам по себе является секретным документом, рассказывает о трафике оружия, наркотиков, убийствах, махинациях с отходами и вторичным сырьем, а также об отмывании денег - преступлениях, к которым по мнению полицейских, причастны итальянские мафиози. Прикрытием для членов "Ндрангеты" обычно выступают итальянские рестораны - более сотни таких заведений принадлежат участникам калабрийской группировки. Их названия перечислены в докладе.

Наиболее активны итальянские мафиози в Северном Рейн-Вестфалии, Гессене, Баварии и Баден-Вюртемберге.

"Ндрангета" - одна из влиятельных мафиозных группировок в Италии. Ее база на родине - городок (коммуна) Сан Лука (San Luka). Кланы "Ндрангеты" из Сан Луки самые многочисленные и в Германии - в полиции считают, что в них входят около 200 человек.

Также, по сведениям ZEIT, в Германии действуют сицилийская и неаполитанская мафии.

Лента.ру