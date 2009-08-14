Минобразования не знает, как справиться с колледжем-призраком

Министерство образования и науки заявляет, что Александрийский колледж менеджмента игнорирует его приказы и продолжает работать без лицензии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Согласно сообщению, 120 студентов Александрийского колледжа менеджмента даже не догадываются, что могут остаться не только без диплома, но и без нового места учебы. Министерство сообщает, что руководство колледжа всячески скрывает, что вуз уже не имеет лицензии. Государственная инспекция учебных заведений с 3 по 8 августа провела плановую проверку вступительной кампании в вузы в Кировоградской области, в частности и в Александрийском колледже менеджмента.

Минобразования заявляет, что студенты готовятся сесть за парты 1 сентября в колледже, вместо того, чтобы поспешить в рамках вступительной кампании перейти в другое учебное заведение. Их готов принять Кировоградский национальный технический университет в пределах лицензионного объема, но студенты просто об этом не знают.

Согласно сообщению, студентка второго курса колледжа Оксана (девушка не захотела называть своей фамилии) – одна из немногих, кому удалось забрать свои документы. Хотя о приказе МОН об аннулировании лицензии студентам должно было бы сообщить руководство колледжа, девушке удалось самой узнать информацию о новости. Когда стала выяснять, что произошло и действительно ли колледж уже не имеет права обучать студентов, столкнулась с подозрительным укрывательством информации, отмечают в Минобразования.

В свою очередь руководство колледжа отрицало, что учебному заведению аннулировали лицензию и требовали у Оксаны подтверждения этого. Девушка обратилась в МОН, где ей информацию подтвердили. Тогда началась вторая часть эпопеи – как забрать собственные документы из колледжа.

«Это было ужасно и тянулось несколько недель, – рассказывает девушка. - Никого из руководства на рабочих местах не было, на целый колледж только несколько людей. У нас даже никто не хотел принять заявления. Некоторые мои одногруппники по совету юриста отправили письма с заявлениями по почте. В конечном итоге из отпуска вернулась секретарь, взяла мое заявление, но пообещала выдать документы не раньше, чем через неделю. Мы обратились в прокуратуру, где нам объяснили, что документы должны выдать сразу после получения заявления. Кое-как удалось добиться своего. Но документы забрали только 5-6 людей из моей группы. Остальные просто не знают, что учатся в вузе без лицензии».

«Выбивая» свои документы в колледже, девушка заподозрила, что здесь и дальше продолжается вступительная кампания. В местной газете, правда, от Александрийского колледжа менеджмента расположено объявление, что они проводят набор студентов для Киевского университета славистики.

«С 9 утра до вечера мы пытались узнать хотя бы какую-то информацию о деятельности Александрийского колледжа менеджмента, – рассказывает Валентина ПРОЦЕНКО, старший государственный инспектор управления контроля за деятельностью высших учебных заведений ІІІ-ІV уровней аккредитации. – С нами общалась адвокат, которая не давала никакой информации и всячески не способствовала работе комиссии. Замдиректора (сама директор на время проверки была в отпуске) строго запретила адвокату предоставлять нам любую информацию».

Единственное, что удалось обнаружить комиссии МОН – информационный стенд с материалами для поступающих. Однако и в этом случае представителям руководства вуза удалось найти объяснение.

«Время в этом конфликте очень дорого, ведь студенты колледжа (а их больше сотни), останутся без дипломов, если не перейдут в другие вузы, - сказала представитель министерства. – Место для них есть в Кировоградском национальном техническом университете. Ректор согласился взять студентов на обучение в свой вуз. Но сами студенты должны понимать, что им надо как можно скорее забрать документы из колледжа».

Согласно сообщению, судьба студентов Александрийского колледжа теперь зависит от обнародования этого события, поскольку большинство из них просто не знают, что учатся в вузе, который не выдаст диплом.

В МОН напоминают, что перед тем, как подавать документы на учебу в вуз, следует убедиться, что у этого заведения есть лицензия на подготовку специалистов. В случае с Александрийским колледжем менеджмента педагоги обещают найти и наказать виновных.