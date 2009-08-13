Эксперт увидел, что ЧФ выполняет указ Ющенко «с хитростями»

Год назад президент Украины Виктор Ющенко подписал указ, который обязывает Черноморский флот за трое суток информировать украинский генштаб о пересечении границы. Указ был принят на фоне участия ЧФ в войне на Кавказе.

Директор Центра содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона „НОМОС” Сергей Кулик в интервью „Немецкой волне” отметил, что указ, который определяет порядок передвижения моряков и техники Черноморского флота за пределами военных частей не всегда выполняется российской стороной. Ярким примером чего являются три июльских инцидента, когда украинская милиция останавливала военные грузовики, которыми россияне с грубым нарушением правил безопасности перевозили по территории Севастополя крылатые ракеты.

По словам эксперта, указ, которым, в частности, вместо сообщительной снова была введена разрешительная система пересечения украинской границы российскими кораблями и самолетами, черноморцы выполняют, но используют тактическую хитрость. Каждый день Черноморский флот подает заявку на выход едва ли не всех кораблей, хотя фактически выходит лишь один-два, однако таким образом в случае необходимости россияне всегда могут сказать, что у них есть разрешение на пересечение границы, заметил Кулик.

Он также отметил, что требования Украины вызывают негативную реакцию России, которая заявляет, что они якобы противоречат Соглашению о базировании Черноморского флота на украинской территории. „У меня впечатление, что российские критики или не читали самого соглашения, или сознательно закрывают глаза на ряд его требований. Ведь там вполне конкретно написано, что любое пересечение границы и движение войск вне границ дислокации осуществляется по разрешительной системе” - подчеркнул Кулик. Однако, говорит эксперт, сейчас наблюдается сознательное нагнетание ситуации, свидетельством чего является последнее заявление российского президента Меведева.