Похоже, правительство увеличило уставной капитал «Нафтогаза»

Рост общего количества облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на прошлой неделе означает, что правительство осуществило свой план по увеличению уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины».

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его оценкам, 18,6 млрд. грн. составляет 2% ВВП за 2009 год. Данные НБУ свидетельствуют о том, что ОВГЗ на 4,6 млрд. грн. уже перешли в руки коммерческих банков, считает экономист. «Поскольку эта сумма практически идентична оплате июльского импорта газа, то, вероятно, этот объем ОВГЗ был куплен одним из государственных банков, чтобы обеспечить «Нафтогазу» возможность платежа», - допускает А.БЛИНОВ.

Экономист прогнозирует, что правительство продолжит финансировать импорт газа посредством выпущенных гособязательств. По его оценкам, последнего увеличения уставного капитала «Нафтогаза» будет достаточно, чтобы заплатить за импорт газа в августе-октябре 2009 года. Часть этих средств может также быть направлена на погашение «Нафтогазом» облигаций на сумму 500 млн. долл. в конце сентября, добавил А.БЛИНОВ.

По мнению экономиста, основным результатом данной эмиссии ОВГЗ станет ухудшение финансовой устойчивости государственных банков, которые значительно увеличили долю «Нафтогаза» и государства в структуре заемщиков. В то же время он не ожидает, что эта эмиссия окажет существенное влияние на параметры украинской денежно-кредитной системы, поскольку деньги должны быть переведены за пределы страны в рамках внешних платежей.

Как считает А.БЛИНОВ, состоявшийся выпуск может стать основанием для оправдания более жесткой денежно-кредитной политики НБУ в ближайшем будущем. В частности, объем ОВГЗ в обращении уже вырос на 140% (на 40,8 млрд.) в 2009 году, отметил он.

Как сообщал УНИАН, за прошлую неделю, с 3 по 10 августа, объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении (по сумме основного долга) увеличился на 18 млрд. 611,59 млн. грн. – до 69 млрд. 955,51 млн. грн.

Нацбанк уменьшил объем ОВГЗ в своем портфеле – с 33 млрд. 003,78 млн. грн. до 33 млрд. 003,23 млн. грн.

Объем ОВГЗ в собственности банков с 3 по 10 августа вырос с 13 млрд. 915,69 млн. грн. до 18 млрд. 532,67 грн., других держателей – с 4 млрд. 259,79 млн. грн. до 18 млрд. 254,95 млн. грн., нерезидентов – не изменился и составлял 164,66 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Кабинет министров решил увеличить уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд. грн. за счет средств стабилизационного фонда, полученных от реализации облигаций внутреннего государственного займа.