Милиция склоняется к версии самоубийства бютовца в Донецке

Обстоятельства смерти руководителя Калининской районной организации партии “ВО «Батьківщина» в Донецке Тимура Дангадзе указывают на его самоубийство.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, 8 августа 2009 года в 18.10 в дежурную часть Калининского РО Донецкого горуправления поступило сообщение об обнаружении в частном доме тела Т.Дангадзе, 1980 года рождения. В ходе осмотра места происшествия и тела была установлено, что смерть последнего наступила в результате огнестрельной раны головы, а рядом с телом находится ружье «Моссберг» 12 калибра, а также 2 ампулы (анальгин и димедрол) и иглы для инъекций.

Согласно выводу эксперта, на прикладе ружья обнаружены следы ладони погибшего, а поза трупа характерна для самоубийства.

В ходе проверки стало известно, что гражданин Т.Дангадзе примерно в 14.00 приехал домой и направился в подсобное помещение, где взял принадлежащее ему ружье «Моссберг». Спустя некоторое время находящаяся в доме мать Т.Дангадзе услышала хлопок, но не придала этому значения. Около 18.00 в жилище прибыла знакомая молодого человека, которая в спальне на третьем этаже дома обнаружила тело погибшего.

По данному факту ведется проверка, проводятся экспертизы.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной организации ВО «Батьківщина», в Донецке от огнестрельного ранения умер руководитель Калининской районной в Донецке организации партии «Батьківщина» Т.Дангадзе (1980 г.р.).

«Мы знаем, что он умер, что это произошло в субботу, и смерть наступила в результате огнестрельного ранения», - сказала руководитель пресс-службы Тамара КИРИЧЕНКО.