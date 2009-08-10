Тимошенко берет под контроль возврат НДС зернотрейдерам
Тем, которые цены не занижали
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает взять под свой контроль компенсацию НДС зернотрейдерам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на брифинге в Полтавской области.
При этом премьер подчеркнула, что компенсация будет выплачиваться не выборочно, а всем, кто подаст заявки.
«НДС мы будем возвращать через Аграрный фонд и своевременно. И не выборочно, а всем подряд», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
При этом она подчеркнула, что на возмещение НДС могут рассчитывать лишь те трейдеры, которые закупают зерно у аграриев по ценам не ниже, чем установило правительство.
Как сообщал УНИАН, правительство разработало механизм, согласно которому НДС компенсируется зернотрейдерам при условии, что на эти средства будет закуплено зерно в Аграрном фонде.