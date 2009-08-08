Кого украинцы обвиняют в нестабильности гривни

Украинцы обеспокоены нестабильностью гривни и не доверяют банкам.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина.

В частности, как показывают эти данные, подавляющее большинство жителей Украины (86%) обеспокоены падением курса гривни. При этом очень волнует этот вопрос 57,8%, скорее волнует – 31,5% респондентов. Не склонны волноваться по поводу курса гривни только 12,2% опрошенных. Причем совсем не волнует обесценивание национальной валюты 5,9%, скорее не волнует – 6,3% украинцев. Затрудняются ответить на данный вопрос 1,8% жителей Украины.

Основной причиной обесценивания гривни 45,6% украинцев назвали неправильную политику государства. Почти треть опрошенных (29,4%) видит причину обесценивания национальной валюты в спекуляциях и махинациях на валютном рынке, и почти четверть (24,2%) - в мировом кризисе. Каждый пятый респондент (19,9%) считает, что причиной девальвации гривни является сложная ситуация в украинской экономике, а 18,8% связывают удешевление гривни с началом предвыборной кампании в стране. Затруднились ответить на этот вопрос 1,3% граждан Украины.

Кроме того, согласно данным опроса, почти половина украинцев (46,4%) считают, что в нестабильности гривни виноваты «все вместе»: и представители власти, и банкиры, и олигархи. Четверть респондентов считают ответственным за обесценивание национальной валюты Президента Украины (26,7%), каждый пятый (22,1%) - подотчетный ему Национальный банк Украины, и только 15,2% - Кабинет министров Украины. Каждый десятый украинец (9,9%) считает виновными в девальвации национальной валюты банкиров, олигархов и бизнесменов. Обвиняют в нестабильности гривни народных депутатов и Верховную Раду Украины 6,4% респондентов, а 1,9% - затруднились назвать ответственных за ситуацию с национальной валютой.

Также половина украинцев (53,4%) считают, что сейчас выгоднее всего хранить сбережения в евро. Около четверти граждан Украины (26,4%) предпочитают хранить сбережения в долларах, а 8,2% - в другой валюте. Только 7% респондентов считают надежной для хранения сбережений валютой гривню, а 5% затруднились ответить на данный вопрос.

Вместе с тем подавляющее большинство жителей Украины (81,1%) не считают надежным хранение сбережений в банках. Противоположной точки зрения придерживается каждый десятый респондент (10,9%), затруднились ответить на вопрос 8% украинцев.

Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему «Стабильность национальной валюты» с 3 по 5 августа 2009 года. Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов.

Также 1 августа 2009 года Институт Горшенина провел экспресс-опросы на данную тему в городах, где находятся офисы и филиалы Института, а именно: в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Харькове. В каждом городе согласно стихийной выборке было опрошено по 600 респондентов в возрасте от 18 лет.