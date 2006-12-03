Начинается визит премьер-министра Украины в США

Сегодня начинается визит премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Соединенные Штаты Америки.

Запланированы встречи В.Януковича с вице-президентом США Ричардом ЧЕЙНИ, государственным секретарем Кондолизой РАЙС, советником президента США по вопросам национальной безопасности Стивом ХЕДЛИ, министром энергетики США Самуэлем БОДМЕНОМ, сенаторами и конгрессменами.

В Вашингтоне премьер-министр Украины выступит в Центре стратегических и международных исследований.

Кроме того, В.Янукович посетит Нью-Йорк, где примет участие в инвестиционном форуме, а также проведет встрече с руководителями крупных инвестиционных групп.

По результатам визита планируется подписание двух межправительственных соглашений. В частности, соглашения о сотрудничестве в области науки и техники, а также соглашения между Украиной и Корпорацией "Вызовы тысячелетия".

Визит В.Януковича в Соединенные Штаты продлится до 7 декабря.