На дне моря нашли сухогруз "Лангеланд", но без погибших

Шведская береговая охрана опознала затонувшее норвежское судно с российско-украинским экипажем на борту.

Как передает ИТАР-ТАСС, камера дистанционно управляемого подводного робота, опущенного сегодня на дно Балтийского моря в месте предполагаемого затопления сухогруза, уже через час передала изображение его названия - "Лангеланд" на одном из бортов.

Между тем спасатели не обнаружили следов шестерых моряков.

Как сообщалось, утром 31 июля на западном побережье Швеции судно Langeland, перевозившее строительные камни, дало сильный крен, а затем утонуло. На море в момент аварии стоял девятибалльный шторм. На борту сухогруза находились шесть человек: четыре гражданина России и двое – Украины (Геннадий ЛАКТЮХИН (1964 г.р.), Сергей ИВРАШОВ (1962 г.р)).

По информации представителей Морской администрации Швеции, 1 августа 2009 года в 15.55 (по киевскому времени) операции по поиску и спасению официально завершены. Экипаж сухогрузного судна «Langeland» считается пропавшим без вести.